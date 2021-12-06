В Manhart добавили заряда мощному универсалу Mercedes-AMG

Это прощальная ода последнему Mercedes с V8 от немецкого тюнера, сообщает 24 Канал.

4-литровый двигатель V8 серии M177 прекрасно себя показал, как в стоковых Mercedes, так и в спортивных версиях от AMG. Под капотом универсала Mercedes-AMG C63 S он обеспечивал 510 лошадиных сил и 700 Нм. Мастера Manhart показали, что это далеко не все, на что способен могучий V8.

Обычный универсал Mercedes-Benz C-Class сначала воплотился в спортивную версию AMG C63, позже вышла более производительная версия C63 S, которая стала основой для тюнинга в ателье Manhart. Таким образом для универсала это уже третий этап усиления.

Manhart CR 700 Wagon получил комплект с турбонаддувом, обновленный турбокомпрессор, карбоновый воздухозаборник, обновленный промежуточный охладитель и перенастроенный ЭБУ. В результате мощность возросла до 712 л. с., а крутящий момент до 920 Нм. Благодаря изменениям, примененным к 9-скоростной коробке передач AMG Speedshift MCT, эти показатели производительности позволяют Manhart CR 700 ускоряться от 100 до 200 километров в час всего за 5,5 секунды.

Визуально Manhart CR 700 несет типичную для тюнера тему дизайна, сочетая черный цвет и золотистый декор. Фирменные колеса Concave One с пятном черного цвета также имеют золотые полоски на ободе.

Подвеска также была настроена с винтовыми регулируемыми пружинами Manhart. Тормозную систему и интерьер Manhart готовы улучшить по индивидуальному желанию заказчика. Цены на Manhart CR 700 тюнер публично не раскрывает.

35271__2ffd5265-1079-4c61-ba0a-d20c98725577.jpg
Фото: Manhart CR 700 Wagon на основе Mercedes-AMG C63 S / Manhart
35271__7fb1718a-b725-4919-bc8c-401ae3ade678.jpg
Фото: Manhart CR 700 Wagon на основе Mercedes-AMG C63 S / Manhart
35271__424778f4-e25f-4774-8919-ccef8c148325.jpg
Фото: Manhart CR 700 Wagon на основе Mercedes-AMG C63 S / Manhart
35271__0c690e13-f400-4863-b5c8-d657d81dc521.jpg
Фото: Manhart CR 700 Wagon на основе Mercedes-AMG C63 S / Manhart
35271__0a26d15f-7732-4f05-b4ef-ad46563f9c4c.jpg
Фото: Manhart CR 700 Wagon на основе Mercedes-AMG C63 S / Manhart
35271__972f03d5-0b20-4956-b832-6ccb213447e3.jpg
Фото: Manhart CR 700 Wagon на основе Mercedes-AMG C63 S / Manhart
35271__315093a6-d7e4-4fb7-89fb-958051671158.jpg
Фото: Manhart CR 700 Wagon на основе Mercedes-AMG C63 S / Manhart
35271__f5d26f4a-2e9f-4ccc-81fc-a8de168364e1.jpg
Фото: Manhart CR 700 Wagon на основе Mercedes-AMG C63 S / Manhart
35271__f318dd05-0486-4fee-abff-cfbf48e3d050.jpg
Фото: Manhart CR 700 Wagon на основе Mercedes-AMG C63 S / Manhart
35271__5be5ab0d-d729-4c25-8e80-67707cc8404d.jpg
Фото: Manhart CR 700 Wagon на основе Mercedes-AMG C63 S / Manhart
35271__f993fad8-df68-417b-8957-6a06905ab378.jpg
Фото: Manhart CR 700 Wagon на основе Mercedes-AMG C63 S / Manhart

Новости

analytics