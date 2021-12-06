На Ровенщине избрана мера пресечения мужчинам, напавшим на следователя

Жителям Ровенщины, напавшим на следователя полиции, избрана мера пресечения. Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса. Молодым людям может грозить лишение свободы на срок до четырех лет.

Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Так, группа из четырех молодых людей в Сарнах (Ровенская область) после словесного конфликта с сотрудником полиции выследила его, повредила ворота и с кулаками набросилась сначала на правоохранителя, а затем и на его жену.

Чтобы защитить свою семью, полицейскому пришлось применить травматическое оружие, отметили в МВД.

В результате три человека получили ранения.

Суд уже избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста трем фигурантам, еще одному — будет избрана позже.

За совершенные действия молодым людям может грозить наказание: ограничение свободы сроком до пяти лет или лишение свободы сроком до четырех лет.