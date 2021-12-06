Промоутер заговорил о возвращении Кличко

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум не уверен, что Владимиру Кличко стоит попытаться побить рекорд Джорджа Формана, сообщает Сегодня.

Время от времени возникают разговоры о возвращении Владимира Кличко. Наш боксер провел свой последний бой в апреле 2017 года. Проиграл нокаутом Джошуа.

Но Владимир не раз говорил, что может возобновить карьеру, дабы побить рекорд легендарного Джорджа Формана. Тот в 1994 году в возрасте 45 лет завоевал титулы чемпиона мира по версиям WBA и IBF, став старейшим чемпионом мира в истории бокса.

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум сомневается, что Кличко стоит снова боксировать.