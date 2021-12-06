Миграционный кризис: беженцы устроили протест в белорусском лагере

Мигранты, проживающие во временном приюте на складах логистического центра в Беларуси, устроили акцию протеста против возвращения домой, сообщает Деловая столица.

"На складах, используемых белорусскими службами для приюта иностранцев, мигранты организовали акцию протеста. Они не хотят возвращаться в свои страны, а хотят дождаться возможности прорваться в ЕС" , — написал министр-координатор польских спецслужб Станислав Жарин в Twitter.

По его словам, в протесте также приняли участие дети. Участники акции кричали: " Мы не хотим ехать домой, мы хотим ехать в Европу".