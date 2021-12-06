В "ДНР" заявили о приближении войны на Донбассе
"Глава ДНР" Денис Пушилин вновь заявил о приближении войны на Донбассе. По его словам, ситуация ухудшилась, когда президентом Украины стал Зеленский.
Об этом сообщает Политика Страны.
"Ситуация, по сути, деградирует. Порошенко с большим политическим опытом, он делал это филигранно - то есть минский процесс не выполнялся, но по крайней мере это было в каких-то там рамках", - сказал Пушилин.
При Зеленском, по его словам,
"все пошло вообще вразнос".
"И на самом деле это тенденции опасные, которые могут в конечном счёте привести к полномасштабным боевым действиям", - сказал Пушилин.