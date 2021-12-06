В "ДНР" заявили о приближении войны на Донбассе

"Глава ДНР" Денис Пушилин вновь заявил о приближении войны на Донбассе. По его словам, ситуация ухудшилась, когда президентом Украины стал Зеленский.

Об этом сообщает﻿ Политика Страны.

"Ситуация, по сути, деградирует. Порошенко с большим политическим опытом, он делал это филигранно - то есть минский процесс не выполнялся, но по крайней мере это было в каких-то там рамках" , - сказал Пушилин.

При Зеленском, по его словам, "все пошло вообще вразнос".