Автовладельцев ждут новые штрафы за незарегестрированное ГБО

В Верховной Раде прошел регистрацию законопроект №6379, который предусматривает смягчение админответственности за нарушение порядка переоборудования транспортного средства для работы на газовом топливе или альтернативных видах топлива, сообщает UBR.

Инициаторы проекта закона среди прочего предлагают смягчить штрафы за неоформленное газобаллонное оборудование (ГБО).

В частности, предполагается установить административное наказание в виде предупреждения или штрафа в размере 170 грн. Повторное нарушение в течение года повлечет штраф в двойном размере – 340 грн.

Притом, что на данном этапе за такое нарушение наказывают в соответствии с ч. 1 ст. 121 Кодекса об административных правонарушениях (КУоАП) – управление транспортным средством, имеющим неисправности или переоборудованным с нарушением соответствующих правил, норм и стандартов. Штраф – 340 грн.

За повторную езду без соответствующих документов лишают права управления авто сроком от 3 до 6 месяцев или грозит административный арест сроком от 5 до 10 суток.

Кроме того, законопроект предлагает выделить отдельной нормой в ст. 121 КУоАП ответственность за управление транспортным средством, переоборудованным для работы на газовом моторном топливе или альтернативных видах жидкого и газового топлива без соблюдения соответствующего порядка.

Нардепы обосновали такие изменения ростом популярности газового вида топлива среди автовладельцев из-за его цены. При этом переход и оформление документов требует существенных финансовых затрат.

Законопроект прошел регистрацию в Раде 2 декабря. 6 декабря его передали на рассмотрение. Чтобы изменения заработали, проект закона должен пройти два чтения, после чего подпись под ним должен поставить президент.