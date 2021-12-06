Купить и сдать в аренду: Дия.Бизнес запустил раздел о земле

Портал Дия.Бизнес запустил новый раздел "Земельная реформа". Его цель – предоставить предпринимателям актуальную информацию о возможностях для развития собственного дела в сфере земельных отношений, сообщает Лига.net.

На странице доступна информация о новых возможностях для землевладельцев, фермеров и общин, а также для тех украинцев, которые раньше не имели возможности приобрести и распоряжаться землей.

Информация распределена по трем направлениям: для землевладельцев, покупателей и арендаторов.

В частности, землевладелец сможет узнать, кому он может продать земельный участок, по какой цене, какие документы для этого нужны и какие налоги придется уплатить.

Покупатель сможет получить информацию об условиях покупки земли.

Арендатору будет доступна информация о приоритете при выкупе земли и принципе реализации преимущественного права, а также о нюансах действия договора аренды.

Также на странице доступны справочные материалы и инструкции по использованию, покупке/продаже и аренде земельного участка.