Илон Маск "устанавливает свои правила в космосе"

Глава Европейского космического агентства (ЕКА) предупредил, что правительства стран позволяют технологическому миллиардеру Маску «устанавливать свои правила» в космосе, сообщает Хайтек.

Генеральный директор Европейского космического агентства (ЕКА) Йозеф Ашбахер в интервью газете Financial Times выступил с предостережением. Он заявил, что компании американского миллиардера Илона Маска могут занять доминирующее положение в развивающейся космической экономике, в которой бизнесмен уже диктует свои правила.

Йозеф Ашбахер, который занял пост генерального директора ЕКА в марте, в комментариях для Financial Times призвал европейских лидеров прекратить позволять Илону Маску доминировать в космической экономике. По его словам, готовность Европы помочь Маску в расширении его спутникового интернет-сервиса Starlink может навредить конкурентам в регионе.

«Космос будет гораздо более ограниченным [с точки зрения] частот и орбитальных интервалов, — подтвердил Ашбахер в интервью Financial Times. — Правительства Европы коллективно должны быть заинтересованы в этом и предоставить европейским провайдерам равные возможности».

Сейчас, согласно The Independent, после очередного запуска Starlink 2 декабря под контролем компании Илона Маска оказалось более трети всех спутников на орбите Земли. Ранее Германия подала заявку в Международный союз электросвязи с просьбой разрешить Starlink запустить около 40 000 спутников. Власти США уже разрешили Маску запустить 30 000 спутников. Он также планирует подать заявку на получение лицензии в Индии.

«Есть один человек, который владеет половиной активных спутников в мире. Де-факто он устанавливает правила. Остальной мир, включая Европу, реагирует недостаточно быстро», — предупредил Ашбахер.

Журналисты Financial Times отмечают, что после отправки последней партии спутников Starlink компания SpaceX установила личный рекорд по успешному запуску ракет за один год — всего 27 ракет. Компания Илона Маска контролирует 37% (1 753 спутника из 4 841) от общего количества активных спутников на орбите. Авторы ссылаются на данные трекера CelesTrak.

Сейчас Starlink конкурирует в проекте создание мега-группировки спутников на низкой околоземной орбите с целью улучшения широкополосных услуг с OneWeb, компанией, которую поддерживает правительство Великобритании. У Amazon Project Kupier и правительства Китая также есть планы по запуску спутников, которые находятся на орбите, близкой к Земле.