Мокрый снег, дожди и плюсовая температура: погода 7 декабря

Вторая неделя декабря начнется с плюсовой погоды﻿ в большинстве регионов Украины и не совсем зимних осадков по всей территории страны. Где-то это будет мокрый снег, но большую часть территории ожидают дожди.

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Во вторник, 7 декабря, холоднее всего будет на западе Украины – там ожидается от -2°С до 1°С и днем, и ночью. В северных, а также в Житомирской, Винницкой и Киевской областях будет несколько теплее – там обещают 0-4°С днем и от -1°С до 2°С ночью. В большинстве же центральных, а также в восточных областях дневная температура отойдет еще дальше от нулевой – ожидается 6-10°С днем и 1-5°С ночью. И теплее всего будет в южных областях и в Крыму – около 10-15°С днем и 6-9°С ночью.

Осадки 7 декабря проявятся мокрым снегом в западных, северных, Киевской и Житомирской областях, а также дождем во всех остальных регионах Украины. Ветер по всей территории страны ожидается на уровне 11-25 км/час в среднем. На юге и в Крыму возможны шкалы до 29 км/час.

Укргидрометцентр предупреждает, что утром 7 декабря в большинстве областей ожидается туман, видимость 200-500 м, в западной части на дорогах гололедица (уровень опасности – желтый).

В столице Украины, Киеве﻿, 7 декабря ожидается температура воздуха от 0°С до 2°С в течении дня, ветер 11-22 км/час и гололедица.