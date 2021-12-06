На Бурштынской ТЭС Ахметова обнаружили 11 нарушений на энергоблоках
Государственная инспекция энергетического надзора составила 11 актов расследования технологических нарушений на Бурштынской теплоэлектростанции, принадлежащей ДТЭК Рината Ахметова, сообщает Лига.net.
Основными причинами технологических нарушений на энергоблоках стали ошибочные действия персонала и некачественный ремонт оборудования
Проверки проводились в соответствии с письмом секретаря СНБО от 25 октября 2021 года. Расследование проводилось в течение ноября.
В ходе расследования было осмотрено оборудование энергоблоков.
По данным инспекции, на 3 декабря составлено 11 актов расследования технологических нарушений на энергоблоках Бурштынской ТЭС, в том числе по результатам событий, произошедших 1, 2, 4, 7, 8, 9, 11 и 13 ноября.
"По результатам работы комиссий установлено, что основные причины возникновения технологических нарушений на Бурштынской ТЭС связаны с ложными действиями персонала станций во время эксплуатации оборудования и некачественным ремонтом оборудования, что привело к повреждению сварных соединений и элементов поверхностей нагрева", – отмечается в сообщении.
В то же время, по результатам предварительных сообщений о технологических нарушениях, которые произошли на энергоблоках № 1 и № 8 Бурштынской ТЭС, Госэнергонадзором будет дополнительно проведена внеплановая проверка, в ходе которой, в частности, будет проверяться состояние системы золошлакоотвода.