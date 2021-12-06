На Бурштынской ТЭС Ахметова обнаружили 11 нарушений на энергоблоках

Государственная инспекция энергетического надзора составила 11 актов расследования технологических нарушений на Бурштынской теплоэлектростанции, принадлежащей ДТЭК Рината Ахметова﻿, сообщает Лига.net.

Основными причинами технологических нарушений на энергоблоках стали ошибочные действия персонала и некачественный ремонт оборудования

Проверки проводились в соответствии с письмом секретаря СНБО от 25 октября 2021 года. Расследование проводилось в течение ноября.

В ходе расследования было осмотрено оборудование энергоблоков.

По данным инспекции, на 3 декабря составлено 11 актов расследования технологических нарушений на энергоблоках Бурштынской ТЭС, в том числе по результатам событий, произошедших 1, 2, 4, 7, 8, 9, 11 и 13 ноября.

"По результатам работы комиссий установлено, что основные причины возникновения технологических нарушений на Бурштынской ТЭС связаны с ложными действиями персонала станций во время эксплуатации оборудования и некачественным ремонтом оборудования, что привело к повреждению сварных соединений и элементов поверхностей нагрева", – отмечается в сообщении.

В то же время, по результатам предварительных сообщений о технологических нарушениях, которые произошли на энергоблоках № 1 и № 8 Бурштынской ТЭС, Госэнергонадзором будет дополнительно проведена внеплановая проверка, в ходе которой, в частности, будет проверяться состояние системы золошлакоотвода.