На горнолыжных курортах Болгарии примут туристов без COVID-сертификатов

Минтуризма Болгарии опубликовало санитарные протоколы для горнолыжных курортов страны, согласно которым туристам для заселения в гостиницы не нужен сертификат о вакцинации от ковида или ПЦР-тесты, сообщает Интерфакс-Украина.

Как следует из документа, для объектов размещения и гостей остаются актуальными масочный режим, социальное дистанцирование, соблюдение гигиены рук. Речь о предоставлении сертификатов вакцинации или ПЦР-тестов не идет.

В случае проявления у туриста симптомов коронавируса его изолируют в отдельном номере отеля, но сама гостиница не будет закрыта на карантин.

"Отельеру нужно предоставить гостю с подозрением на коронавирус врача для полного обследования, а также отдельного сотрудника, прошедшего полный курс вакцинации от COVID-19", - говорится в протоколе.

Согласно документу, трансфер туристов на горнолыжные курорты также осуществляется с соблюдением всех противоэпидемиологических мер безопасности. По возможности в автобусах открывают окна для проветривания.

На подъемниках туристы также должны соблюдать меры санитарной безопасности, однако количество пассажиров в закрытых кабинках может регулироваться оператором канатной дороги.

Между тем, в спа-центрах и других развлекательных заведениях горнолыжных курортов Болгарии туристам все равно придется предъявлять сертификат вакцинации или ПЦР-тесты, сделанные не ранее чем за 72 часа до прибытия на курорт. В качестве альтернативы подойдет экспресс-тест, сделанный не ранее чем за 48 часов до посещения. Справки не потребуются лицам до 18 лет.

В ресторанах и кафе справки не потребуют, но соблюдать меры санитарной безопасности нужно. То же самое касается проезда в общественном транспорте и такси, а также аптек и магазинов.

Официальное открытие горнолыжного сезона состоится 18 декабря в Банско.