"Украину 24" обвинили в распространении пророссийских тезисов – телеканал отреагировал

Аналитики общественной организации "Центр противодействия коррупции" провели исследование и выяснили, что на телеканале "Украина 24", принадлежащем бизнес-структурам Рината Ахметова, распространяют тезисы российской пропаганды, сообщает Украинская правда.

Об этом говорится статье ЦПК для Atlantic Council, содержащей анализ ток-шоу "Хард с Влащенко"

"В ходе анализа летних выпусков исследователи ЦПК подсчитали, что антизападные нарративы озвучивали по крайней мере один раз в 30 из 40 выпусков ток-шоу" , – говорится в статье.

В ЦПК считают, что многие темы программы Натальи Влащенко "тщательно повторяли распространенные нарративы кремлевской пропаганды"

"Тезис о внешнем управлении Украиной звучал в 11 выпусках, тогда как тезис о возможной эксплуатации украинских ресурсов Западом озвучивали в 6 выпусках. Кроме того, гости и ведущая шоу атаковали антикоррупционные органы, Национальный банк Украины, наблюдательные советы государственных компаний, а также озвучивали тезисы из теорий заговора о всесильном влиянии финансиста Джорджа Сороса" , – отметили в организации.

По мнению аналитиков ЦПК, редакционная политика телеканала намеренно допускала приглашение спикеров и гостей, известных своей скептической позицией относительно евроатлантического курса Украины и партнерства с западными странами. В частности, бывшего народного депутата Евгения Мураева и олигарха Вадима Новинского.

В ЦПК считают, что антизападную пропаганду в Украине озвучивают в пользу олигархов, которым не выгодны антикоррупционные и демократические реформы.

В "Медиа Группе Украина" (в которую входит и упомянутый канал "Украина 24") отреагировали на статью, заявив, что институт свободы слова "требует нашей солидарности и защиты, в том числе от умышленных попыток обвинить журналистов в политической ангажированности и даже государственной измене".

"Телеканалы "Украина" и "Украина 24" всегда работали ради сильной независимой Украины. Они являются той информационной площадкой, где могут быть услышаны и найти понимание представители разных политических сил" , – отметили в медиа-группе.

Там также заявили, что считают своей миссией быть такой площадкой "который объединит даже бывших оппонентов ради защиты соборной, независимой, демократической Украины".