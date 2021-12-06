В Украине изменили объемы добычи газа

Крупнейшая в Украине государственная газодобывающая компания "Укргазвыдобування" за январь-ноябрь добыла 12,49 млрд куб. м газа, что на 4,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает УНИАН.

При этом отпуск газа за 11 месяцев 2021 года уменьшился на 4,2%, или 0,5 млрд куб. м - до 11,8 млрд куб. м.

В ноябре текущего года "Укргазвыдобування" обеспечила добычу 1,126 млрд куб. м природного газа (минус 1,97%, или 22,6 млн куб. м к показателю аналогичного периода прошлого года) и отпуск газа объемом 1,067 млрд куб. м (минус 1,51%, или 16,3 млн куб. м).