Новые налоги на землю: кому придется платить

Принятый парламентом так называемый ресурсный законопроект среди прочего вводит понятие минимального налогового обязательства для собственников земельных участков. В первую очередь норма направлена на детенизацию сельскохозяйственной деятельности, сообщает UBR.

По словам народного депутата Ларисы Билозир, за огороды, приусадебные участки и дачи платить не надо. Также норма не повлияет на тех аграриев, которые возделывают землю, продают урожай и официально платят все налоги.

Так, сумма налогов на 1 га, которые платят такие аграрии, обычно превышает минимальное налоговое обязательство и составляет в среднем 2300 грн.

"Поэтому людям, которые предоставляют свою землю в аренду таким аграриям, тоже нечего волноваться, платят налоги уже сами добродетельные арендодержатели" , – указала нардеп.

Минимальное налоговое обязательство придется ежегодно платить тем фермерам, которые уплачивают с 1 га менее 1100 грн налогов.

В расчет минимального обязательства входят такие налоги:

налог на землю;

налог с дохода за продажу урожая, выращенного на этом участке;

на доходы физических лиц;

военный сбор с зарплаты наемных работников.

Если уплаченная сумма меньше указанного обязательства, то арендодержателю нужно доплатить в бюджет. Это коснется тех, кто арендует землю без официального оформления, а на сегодняшний день в тени находится аренда 8 млн га.

"Люди, сдающие свою землю в аренду неофициально, получат платежки с минимальным налоговым обязательством, но затем придут к своему арендатору, которому придется заплатить за них. И чтобы в следующем году не получать наличные деньги, ему будет лучше оформить официальную аренду" , – добавила Билозир.

Также она подчеркнула, что теневая обработка земли наносит 12 млрд грн ущерба ежегодно. Так, 60% нового налога будут направлять в местные бюджеты, 25% – в госбюджет, 15% – в областную казну.