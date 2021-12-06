В Украине начались торжества по случаю 30-летия ВСУ (трансляция)

В Киеве, Харькове, Львове, Одессе и Краматорске проходят торжественные мероприятия по случаю 30-летия Вооруженных Сил Украины с участием президента Владимира Зеленского, руководства Министерства обороны и командования ВСУ, сообщает Деловая столица.

В рамках празднования дня ВСУ между этими городами будет проведен телемост "Харьков-Киев-Краматорск-Львов-Одесса-Озерное" со ссылкой на "Укринформ".

В каждом городе состоятся демонстрационные показы новейших образцов вооружения и военной техники, церемонии вручения боевых флагов и почетных наименований воинским частям, награждение военнослужащих государственными наградами. Запланированы выступления военных оркестров, угощение всех желающих кашей и чаем.

Кроме того, в Одессе пройдет церемония включения в состав Военно-морских сил ВСУ 2 патрульных катера типа "Айленд", в Харькове военным частям вручат 3 танка Т-64БВ, 10 бронетранспортеров БТР-4Е и 10 бронированных автомобилей "Козак-3М1", 34 единицы ББКМ "Казак-2М1" торжественно передадут военным в Краматорске.

Также во Львове, Киеве и Одессе представители ВСУ получат в свое распоряжение 15, 13 и 12 единиц автомобилей HMMWV соответственно.

В Житомирской области Воздушным силам ВСУ передадут вертолет Ми-8 и по одному самолету Л-39, Су-27 и АН-26.