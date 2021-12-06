В CNN узнали, какие санкции могут ввести США против РФ

США изучают возможность ввести санкции против России для сдерживания Москвы от вторжения в Украину. Под ограничения может попасть окружение президента РФ Владимира Путина, энергетические компании и российский госдолг, пишет Дмитрий Кузнецов, РБК-Украина.

"Мы составили чертовски агрессивный пакет (санкций против России - ред.)" , - сказал один из высокопоставленных чиновников.

Он предупредил Россию, что если Москва вторгнется в Украину, США и Европа вместе введут худшие экономические санкции, которые когда-либо применялись к стране, за пределами Ирана и Северной Кореи.

По информации собеседников телеканала CNN, санкции могут затронуть окружение Путина, российские энергетические компании и банки, а также государственный долг России. Кроме того, ограничения предусматривают отключение РФ от международной платежной системы SWIFT.