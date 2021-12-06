В Житомире из водоема выловили трупы студентов (фото)

В Житомире полиция получила сообщение от преподавателя одного из местных колледжей об исчезновении двух студентов. Их вещи нашли неподалеку от водоема, сообщает УНИАН.

"Известно, что пропавшие студенты в возрасте 18 и 20 лет родом из Овруччины. Они проживают в общежитии колледжа в одной комнате. В учебном заведении характеризуются положительно. Предварительно, вечером, 5 декабря, их видели в общежитии. На следующий день вещи пропавших обнаружили неподалеку от водоема, расположенного на территории учебного заведения" , - говорится в сообщении пресс-службе ГУ Нацполиции в Житомирской области.

Впоследствии в полиции корреспонденту УНИАН рассказали, что тела студентов нашли водолазы.

"Во время обследования водоема водолазы Житомирской областной коммунальной аварийно-спасательной службы на воде обнаружили тела разыскиваемых студентов. Причину смерти обоих погибших установят специалисты судебно-медицинской экспертизы" , - рассказала руководитель пресс-службы ГУНП в Житомирской области Алла Ващенко.

В рамках уголовного производства полицейские выясняют все обстоятельства, приведшие к трагическому событию.

Фото Национальной полиции