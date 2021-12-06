У Путина отреагировали на возможные санкции США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал пакет санкций, который готовят США против Москвы из-за Украины, продолжением "информационной истерики", пишет Дмитрий Кузнецов, РБК-Украина.

"Это не новости, а продолжение информационной истерики, которую мы в эти дни наблюдаем в СМИ" , - ответил Песков на вопрос о том, как могут сказаться на предстоящих 7 декабря переговорах президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена сообщения СМИ о подготовке американской стороной нового пакета санкций.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил о разработанном США "чертовски агрессивном пакете" санкций против России в случае вторжения в Украину.

О разработке жестких санкций против России в Вашингтоне заявили в преддверии переговоров Байдена и Путина. Виртуальная встреча президентов состоится уже завтра, 7 декабря. Ожидается, что американский лидер попытается отговорить Путина от вторжения в Украину.