В СБУ прокомментировали "задержание" Милевского в ресторане

Бывший игрок киевского "Динамо" Артем Милевский удивил сеть видео, на котором видно, как его вместе с агентом Александром Панковым жестко задерживают в киевском ресторане "Бохо". При этом появилась информация о том, что это якобы дело рук сотрудников СБУ, но в ведомстве заявили, что данное видео просто пранк, пишет Роман Мирончук, РБК-Украина.

"Они снимают пранк, насколько я понял. Во всяком случае, сотрудники СБУ там не привлечены" , - отметил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

По словам Дехтяренко, если обратить внимание на фотографии, публикуемые с того места, то четко видно, что у вроде бы "силовиков" ни форма, ни наклейки СБУ не соответствуют тем образцам, в которых действительно работают сотрудники СБУ.

Video being circulated of Artem Milevsky & his agent Oleksandr Pankov being arrested in Kyiv restaurant Boho. Unclear what day this was taken but many believe this could just be a set up / prank with the security services in the video not looking very ‘official’ pic.twitter.com/jojHAGgZJ6 — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) December 6, 2021

Напомним, Милевский завершил карьеру футболиста в сентябре этого года. Пиком его карьеры были выступления за киевское "Динамо" восемь лет назад. В составе столичной команды он провел 241 матч, в которых забил 84 мяча и отдал 54 результативные передачи.