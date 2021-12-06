Белый дом подтвердил дипломатический бойкот США Олимпиады в Пекине

Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена не будет отправлять официальных представителей на Олимпийские игры в Пекине. Поскольку там продолжается нарушение прав человека, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

"Администрация Байдена не будет направлять дипломатическое или официальное представительство на Олимпийские игры в Пекине, учитывая продолжающийся геноцид и преступления против человечности КНР в Синьцзяне и другие нарушения прав человека" , - заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По словам Псаки Белый дом будет поддерживать американских спортсменов, которые будут участвовать в Олимпиаде.