Послы G7 напомнили Ермаку о реформе судов и СБУ

Послы стран-членов "Большой семерки" во время встречи с главой Офиса президента Андреем Ермаком обсудили вопросы безопасности, реформ СБУ и судебной системы, сообщает Деловая столица.

"Послы G7 были рады обсудить безопасность Украины и солидарность с Украиной с Андреем Ермаком. Послы также отметили важность скорейшего принятия действующего законопроекта об СБУ без изменений, как основы для превращения ее в современную службу безопасности" , — говорится в Twitter-аккаунте послов G7 в Украине.

Дипломаты также акцентировали на необходимости "прозрачной, конкурентной, правовой процедуры отбора новых судей Конституционного Суда".

Кроме того, послы "вновь подчеркнули, что процесс избрания нового Специализированного антикоррупционного прокурора должен завершиться быстро и в полной прозрачности".