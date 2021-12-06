Порошенко назвал "красные линии" перед переговорами США и РФ

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко назвал ключевые позиции Украины в преддверии переговоров президента США Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным. Они должны пройти во вторник, 7 декабря, сообщает Обозреватель.

Во время брифинга накануне телефонного разговора между Байденом и Путиным Порошенко отметил, что лидер США – преданный свободе и демократии, очень компетентный и профессиональный человек, который очень любит Украину и очень хорошо разбирается в украинских вопросах.

Позиция, которая будет высказана во время этого разговора, очень важна для Украины, подчеркнул политик.

"Пункт номер один. То, за что мы держались пять лет моего президентства – ничего об Украине без Украины. Поэтому важно, чтобы и наши европейские, и наши американские союзники и до, и после разговора четко координировали свои действия с украинскими властями, украинским государством, украинским народом" , – сказал пятый президент Украины.

"Вторая позиция. Россия не имеет и не будет иметь право вето на вступление Украины в НАТО, на расширение НАТО на восток. Более того, этот вопрос не вопрос, который важен для самой Украины. Это точно тест – существует ли НАТО сегодня, или нет. Если Путин получит возможность диктовать НАТО свободу, выдвигать НАТО ультиматумы, тогда нет никакого смысла в существовании НАТО. Я радуюсь, что Путин получил очень мощный и железный ответ в том смысле, что никаких ультиматумов Россия НАТО выдвигать не будет" , – подчеркнул Порошенко.

По его словам, инициатива Кремля и Путина по так называемой европейской зоне безопасности может начать рассматриваться только тогда, когда Россия вернется в зону действия международного права, из которой она вышла с первых часов захвата Крыма и агрессии против нашего государства на Донбассе.

"Итак, предпосылкой для любых переговоров по зоне безопасности является возобновление украинского суверенитета и освобождение оккупированных Крыма и Донбасса, возвращение их в состав Украины" , – сказал лидер "Европейской солидарности".

Четвертая позиция, по словам Порошенко, это срочное восстановление Нормандского формата, который был основан в 2014 году.

"Это не просто позиция Германии и Франции – это позиция Европейского Союза, США, НАТО. Иметь таких сильных союзников за спиной – это означает иметь сильную Украину и сильную переговорную позицию. Никаких тет-а-тетов, никаких "междусобойчиков", которые вредны и опасными для Украины" , – особо подчеркнул он.

Порошенко также сказал, что Украина приветствовала бы назначение специального представителя США для координации работы в Нормандском формате, так как это в свое время было сделано.

Еще одним важным условием Порошенко назвал выполнение Россией всех пунктов Минских договоренностей.