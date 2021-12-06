В Британии хакеры парализовали работу сети супермаркетов

Британская сеть супермаркетов SPAR была вынуждена закрыть ряд магазинов в результате кибератаки, затронувшей более 300 магазинов. Некоторые из магазинов сумели избежать закрытия, перейдя на оплату наличными, сообщает Sky News.

Представитель SPAR объяснил, что кибератака затронула все ИТ-системы компании и оставила персонал без доступа к электронной почте.

«Мы работаем над тем, чтобы как можно скорее разрешить эту ситуацию», - говорится в заявлении компании.

«В настоящее время это влияет на способность магазинов обрабатывать платежи по картам, а это означает, что ряд магазинов SPAR закрыты для покупателей или принимают только наличные платежи».

«Мы приносим извинения нашим клиентам за неудобства и пытаемся как можно быстрее разрешить ситуацию», - говорится в заявлении.

Представитель Национального центра кибербезопасности Великобритании сказал:



«Мы знаем о проблеме, касающейся магазинов Spar, и работаем с партнерами, чтобы полностью разобраться в происшествии".