В зоне ООС погиб украинский военный

В воскресенье, 5 декабря, в зоне проведения ООС погиб военнослужащий Руслан Ныров, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил в своем Facebook глава Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий.

35-летний Руслан Ныров был уроженцем с. Семеновка Львовской области. Он служил в 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригаде.

Дома у воина остались беременная жена, мать и две сестры. Обстоятельства гибели военнослужащего неизвестны.

5 декабря на Донбассе террористы 1 раз нарушили режим прекращения огня. По данным штаба ООС, потерь среди личного состава не было.