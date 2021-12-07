Комаровский сказал, планирует ли идти в президенты

Известный врач Евгений Комаровский сказал, что не рвется в политику, сообщает Украина 24.

"Я никуда не рвусь, упаси Бог. Мне задают вопросы - я умею на них отвечать понятным языком. Это моя главная миссия. И еще я умею задавать вопросы, на которые нужно давать ответы" , - сказал он.

Также он прокомментировал информацию о том, что может пойти в президенты на следующих выборах в Украине:

"Я не могу быть политиком, потому что... главная цель политика - власть. Для меня власть противна. Мне не нравится власть. Я этого не люблю. Моя власть дальше моей семьи никуда дальше не простирается. Я и в своей семье эту власть отдал бы, а они не хотят брать".