Кулеба озвучил ожидания от переговоров Байдена и Путина

Украина не ожидает прорыва после разговора президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина. Стороны максимально выразят свои позиции, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

Об этом заявил МИД Украины Дмитрия Кулебы в эфире "Свобода слова" на ICTV. Он отметил, что после разговора двух лидеров начнут работу команды по развитию ситуации.

"В жизни возможно все, но я бы не ожидал завтра каких-нибудь прорывов. Думаю, завтра каждая сторона заявит свое максималистское видение и логику дальнейших действий. А потом будут работать разные команды над тем, как будет развиваться ситуация" , - заявил министр.

Кулеба считает, что президент РФ услышит четкие сигналы от Байдена.