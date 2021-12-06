В Совете Европы недовольны условиями в тюрьмах Украины

Комитет министров Совета Европы признал недостаточными действия Украины для улучшения материальных условий в местах содержания под стражей и обеспечения задержанных правовой помощью, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в промежуточной резолюции Комитета министров СЕ. В документе указывается, что Европейский суд по правам человека с 2005 года принял 110 решений об ответственности за улучшение условий содержания под стражей. В частности, в мае 2020 года окончательно вступило в силу решение по делу "Сукачев против Украины", согласно которому Украина должна была принять соответствующие меры до ноября 2021 года.

Комитет министров Совета Европы отметил, что органы власти Украины "приняли определенные шаги" для улучшения условий содержания под стражей, но "их недостаточно для установления конкретного прогресса в этих вопросах".

"Структурные проблемы, связанные с переполненностью, бесчеловечными и/или унижающими достоинство условиями содержания под стражей и транспортировкой и питанием, а также отсутствие системы внутренних средств правовой защиты, которая бы соответствовала Конвенции в связи с этим, находятся на рассмотрении Комитета с 2005 года, без ощутимого прогресса до сих пор" , – говорится в резолюции.

Комитет министров СЕ "выразил глубокое сожаление" из-за отсутствия конкретного прогресса во своевременном выполнении решения по делу "Сукачев против Украины", а также призвал украинские власти на самом высоком политическом уровне решить этот вопрос, в частности с использованием помощи Европейского Союза и Совета Европы.

Следующее решение Комитета министров СЕ по условиям содержания под стражей в Украине будет принято во время 1443-го заседания в сентябре 2022 года.