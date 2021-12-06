На Сумщине суд возобновил в должности невакцинированного учителя

В Сумской области Роменский межрайонный суд частично удовлетворил иск отстраненной не вакцинированной учительницы и возобновил ее на работе, отменив приказ руководства школы об ее отстранении, сообщает Зеркало недели.

Согласно материалам "Суспільне", педагога отстранили от учебы, потому что она решила не прививаться от COVID-19 и не предоставила справку по противопоказанию к вакцинации. Несмотря на дистанционную форму обучения, учительницу Анну Полищук отстранили, а ее группа была передана другому педагогу.

10 ноября педагог подал в суд, требуя восстановить ее на рабочем месте и компенсировать зарплату за все время отстранения. Полищук базировала свой иск на конвенции по правам человека, запрете дискриминации по любым признакам и статье 25 Кодекса законов о труде. При этом она напомнила, что не было объявлено чрезвычайное положение и вакцинацию не сделали принудительной.

Ответчик ㅡ директор Роменской ОШ №2 Елена Юракова ㅡ апеллировала к решению комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и статьи 117 Конституции.

Также она напомнила о приказе Минздрава, где четко перечислены все профессии, которые должны быть обязательно вакцинированы. И также о том, что не отстранение учительницы стоило бы директору 170 тысяч штрафа. Ведь в постановлении Кабмина отсутствует указание на форму обучения, отмечает она.

Роменский суд удовлетворил иск частично. Приказ директора об отстранении отменили, однако просьбу о возмещении денег отклонили.