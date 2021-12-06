В Китае отреагировали на объявление США бойкота Олимпиады

Посольство Китая в США назвало "претенциозным" шагом и "политической манипуляцией" заявление Вашингтона о дипломатическом бойкоте предстоящих зимних Олимпийских игр в Пекине, сообщает ТАСС.

Как заявил представитель дипмиссии Лю Пэнъюй, присутствие или отсутствие американских должностных лиц "не будет никого волновать" и не повлияет на успешное проведение Игр.

"Никаких приглашений американским политикам не поступало, так что этот "дипломатический бойкот" просто возник из ниоткуда. Такой претенциозный акт - всего лишь политическая манипуляция и серьезное искажение духа Олимпийской хартии" , - сказал Лю Пэнъюй.

"На самом деле никого не будет волновать, приедут эти люди или нет, это никак не повлияет на успешное проведение зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине" , - добавил он.

XXIV зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Столица КНР была выбрана местом ее проведения на сессии Международного олимпийского комитета в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года.