ЦИК зарегистрировала 4 инициативы всеукраинского референдума

Центральная избирательная комиссия в понедельник, 6 декабря, зарегистрировала еще четыре инициативных группы всеукраинского референдума по народной инициативе. Они должны собрать подписи для голосования по четырем вопросам, сообщает Обозреватель.

Об этом говорится на сайте ЦИК. Как отмечается, группы были созданы на собрании в Полтавской области – в селе Мачухи и городах Пирятин, Решетиловка и Глобино. Далее они будут собирать подписи избирателей для того, чтобы вынести на всеукраинский референдум вопросы относительно цен на газ, рынка земли, приватизации. Сбор продлится с 7 декабря 2021 года по 6 марта 2022 года (90 дней).

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