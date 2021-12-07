Лидеры стран Европы и США выступили за перезапуск нормандского формата

Лидеры Великобритании, Италии, США, Франции и ФРГ обсудили отношения между РФ и Украиной и выступили за возобновление переговоров в нормандском формате. Об этом информировал в ночь на вторник Елисейский дворец, сообщает ТАСС.

"В понедельник 6 декабря президент Франции [Эмманюэль Макрон] провел переговоры с главами государств и правительств формата "[НАТО] Квинт" (Франция, Германия, Италия, Великобритания и США), <...> обсудили напряженность в отношениях между Россией и Украиной, выразили решимость уважать суверенитет Украины и выразили приверженность работе на благо мира и безопасности в Европе. Все они вновь заявили о необходимости возобновления переговоров России с Украиной в рамках "нормандской группы" под эгидой Франции и Германии" , - гласит коммюнике.

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