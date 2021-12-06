Мэра Полтавы Мамая занесли в "Миротворец"

Мэр Полтавы Александр Мамай попал в базу сайта "Миротворец" за высказывание о "братоубийственной войне". Таким образом, городской глава повторил тезис российских пропагандистов о "гражданской войне", сообщает Обозреватель.

Соответствующие данные были внесены 5 декабря. Сайт назвал его "пособником террористов и российских оккупантов".

"Пособник террористов и российских оккупантов; распространение кремлевской пропаганды; участие в актах гуманитарной агрессии против Украины; участие в пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор) против Украины" , – сказано в карточке на Мамая.

Досье на Мамая в "Миротворце".

В интервью телеканалу "НАШ" Александр Мамай сказал, что на Донбассе "брат идет на брата". Также, по его мнению, на востоке Украины воюют два сверхгосударства – Россия и США. С похожими заявлениями о "гражданской войне" неоднократно выступают российские пропагандисты и руководство страны-агрессора.