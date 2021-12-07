Путина может сдержать только слово Байдена - Климкин

Экс-министр иностранных дел Павел Климкин сказал, что может сдержать президента России Владимира Путина от наступления на Украину, сообщает УНИАН.

В эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" Климкин сказал, что по результатам переговоров 7 декабря между президентом США Джо Байденом и президентом России Владимиром Путиным "не будет ключевых решений".

"Что касается пакета сдерживания. То, что я вижу сейчас, Путина не сдержит. А сдержат его лишь слова Байдена, что "если ты перейдешь эту красную линию, то, соответственно, будет удар по активам твоим и твоего окружения, и будет удар по ключевым экономическим интересам России" , - отметил он.

"В вопросе санкций я сегодня не вижу трансатлантической солидарности, которая способна разрушить желание России идти вперед" , - подчеркнул Климкин.

Экс-министр говорит, что на сегодня в Европе по меньшей мере ведется серьезная дискуссия по задержанию продвижения Украины в НАТО, в ЕС.

"Это непростая дискуссия. И мы должны реально ее перебить" , - подчеркнул Климкин.

Он считает, что США в переговорах с Россией не будут давать никаких формальных гарантий нерасширения НАТО.

"Если НАТО их даст, то НАТО прекратит быть альянсом, он потеряет свою природу оборонительную, он реально скажет по отношению к Китаю - мы теперь слабые. Кто будет воспринимать НАТО" , - добавил он.

Но при этом Климкин не исключил, что продвижение Украины в НАТО может быть поставлено "на паузу". Климкин отметил:

"Мы должны понимать, что изначально, скорее всего, мы придем к партнерству с США, желательно с гарантиями безопасности, желательно с американцами хотя бы как элементами инфраструктуры, желательно с американцами, которые размещены на нашей территории. Но это будет мостик в НАТО".

При этом он подчеркнул, что мы в будущем "100% придем к членству в НАТО".