РФ продолжает наращивать войска возле Украины - Пентагон

Глава Пентагона Ллойд Остин провел в понедельник встречу с руководителями оборонного ведомства США для обсуждения ситуации вокруг Украины, характеризующейся дальнейшим наращиванием военного контингента со стороны России. Об этом заявил в понедельник во время брифинга в Пентагоне спикер оборонного ведомства Джон Кирби, сообщает Укринформ.

«Я могу сказать, что министр обороны сегодня утром присутствовал на встрече с ключевыми руководителями министерства, в том числе с председателем Объединенного комитета начальников штабов (генералом Марком Милли – ред.), а также командующим Европейским командованием генералом Уолтерсом, чтобы обсудить ситуацию в Украине и, конечно, в западной части России» , - сказал Кирби.

В Пентагоне говорят об увеличении количества российских войск вокруг Украины При этом представитель Пентагона отметил, что не будет вдаваться в детали разведывательных оценок ситуации. В то же время он подчеркнул, что министр обороны США вместе с военным и политическим руководством страны подробно информированы о том, что происходит вокруг Украины.