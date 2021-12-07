Ужесточение карантина на новогодние праздники не планируется - Ляшко

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что ужесточение карантина на новогодние праздники не планируется, сообщает Украинская правда.

"Украина уже находится в адаптивном карантине, и к новогодним праздникам введение дополнительных ограничений не планируется" , - заявил Ляшко в эфире "24 канала".

"В прошлом году в этот период времени была новая волна. Правда, мы тогда после праздников вводили карантинные ограничения, это позволило нам волну оттянуть во времени. Призываю праздновать новогодние праздники в безопасности. В изоляции с родными, а также полным курсом вакцинации. Это позволит оптимистично смотреть в новую волну" , - добавил министр.

Ранее министр здравоохранения отметил улучшение эпидемической ситуации в Украине, однако не исключает новой волны эпидемии Covid-19. В то же время министр подчеркнул, что эпидемия еще не завершилась.