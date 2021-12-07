Лидеры стран Европы и США выступили за перезапуск нормандского формата

Лидеры США, ФРГ, Франции, Италии и Великобритании в ходе телефонного разговора высказались за активизацию Россией переговоров в нормандском формате для решения украинского кризиса, сообщили в Елисейском дворце, сообщает Интерфакс-Украина.

"Лидеры напомнили, что России следует возобновить переговоры с Украиной в рамках нормандского формата под эгидой Франции и Германии" , - отмечается в коммюнике.

В нем указывается, что участники разговора обменялись оценками "ситуации, создавшей напряженность между РФ и Украиной, выразили решимость добиваться соблюдения суверенитета и территориальной целостности украинского государства".

Разговор президента США Джо Байдена с его европейскими союзниками прошёл в преддверии переговоров в режиме видеоконференции американского лидера с президентом РФ Владимиром Путиным.