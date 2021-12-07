В Дании сообщили о вспышке "Омикрона"

В Дании стало известно уже более чем о 260 случаях заражения штаммом коронавируса Омикрон, сообщает Корреспондент.

Как пишут западные СМИ, согласно данным специалистов Института общественного здоровья Королевства, в настоящее время в стране подтвердили 261 случай заболевания. Еще накануне было известно о 183 больных.

Первые случаи заражения Дания подтвердила 28 ноября, больными оказались два человека, вернувшиеся из ЮАР. Десяток случаев заражения проследили до концерта электронной музыки с участием около полутора тысяч зрителей, который состоялся 27 ноября.