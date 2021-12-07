В Швейцарии разрешили использовать капсулы для эвтаназии

В Швейцарии разрешили использовать для добровольной эвтаназии капсулу Sarco. Аппарат успешно прошел юридическую экспертизу, сообщает Обозреватель.

Согласно материалам местных СМИ, ее разработчиком является компания Exit International, а создана капсула была создана при помощи 3D-принтера.

Внутри Sarco заполняется азотом, снижая концентрацию воздуха до 1%. В результате человек чувствует себя дезориентированным и может ощутить легкую эйфорию перед потерей сознания.

Капсула для эвтаназии. Источник: Exit International

После того, как человеку зададут несколько вопросов, он сможет нажать кнопку, которая запускает процесс, занимающий около 30 секунд. Смерть наступает в результате гипоксии и гипокапнии – недостатка кислорода и углекислого газа. При этом у человека нет ни паники, ни чувства удушья.

Отметим, что в Швейцарии эвтаназия разрешена законом. Ее можно применять не только гражданам страны, но и иностранцам. Для этого необходимы показания – неизлечимая болезнь, которая причиняет страдания.

Капсула для эвтаназии. Источник: Exit International

Сейчас в стране используют введение раствора пентобарбитала натрия, который усыпляет человека через 2-5 минут, вводит в глубокую кому, а затем наступает смерть.