Экс-лидера Мьянмы частично помиловали

Хунта Мьянмы частично помиловала бывшего лидера страны Аун Сан Су Чжи спустя несколько часов после приговора ее к 4 годам лишения свободы за подстрекательство к инакомыслию и нарушение законов о чрезвычайном положении, сообщает Укринформ.

Как пишут западные СМИ, срок лишения свободы Аун Сан Су Чжи был уменьшен до 2 лет после того, как назначенный хунтой глава правительства подписал документ о ее частичном помиловании. Отмечается, что она будет отбывать наказание там, где она сейчас содержится под стражей - в до сих пор неизвестном месте.

Ранее 6 декабря суд приговорил ее к четырем годам заключения за подстрекательство к инакомыслию и нарушение законов о чрезвычайном положении. Речь идет о приговоре по первому из 11 предъявленных обвинений.