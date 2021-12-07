В Госкино рассказали, кто получит грант на кино

Экспертная комиссия Госкино определила трех победителей программы грантовой поддержки молодых деятелей в области кинематографии для создания и реализации творческих проектов, сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно информации пресс-службы Госкино, экспертная комиссия организации по предоставлению грантов президента Украины молодым деятелям в области кинематографии для создания и реализации творческих проектов избрала трех претендентов на получение грантов в 2022 г.

Отмечается, что на рассмотрение комиссии поступили заявки и документы от 31 претендента. Экспертной комиссией на конкурсной основе было принято решение поддержать:

Юрия Андреевича Хробуста – для создания неигрового фильма "Земля свободных", размер финансирования – 1 млн 247 тыс. 669 грн.;

Артура Шамилевича Якубова – для создания неигрового фильма "Мама Ксюша", размер финансирования – 1 млн 138 тыс. 775 грн. 20 коп.;

Диану Орестовну Денис – для создания неигрового фильма "Тень сомнений", размер финансирования – 1 млн 512 тыс. 860 грн.