В МОК прокомментировали бойкот Олимпиады в Пекине

Международный олимпийский комитет (МОК) прокомментировал решение США о дипломатическом бойкоте Олимпиады в Пекине в 2022 году, сообщает Корреспондент.

"Присутствие правительственных чиновников и дипломатов на Олимпиаде - это чисто политическое решение властей конкретной страны. МОК полностью уважает это право, сохраняя политический нейтралитет" , - сказал представитель МОК, журналисту Матч ТВ.

Ранее стало известно, что правительство США официально объявило о дипломатическом бойкоте Олимпийских игр в Пекине. Такое решение в США объяснили "продолжающимся геноцидом и преступлениями против человечности в Синьцзяне".

Дипломатический бойкот означает, что официальные лица правительства США не будут присутствовать на Играх, но американским спортсменам по-прежнему будет разрешено участвовать в соревнованиях.