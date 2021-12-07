В Киеве за вечер вспыхнули две многоэтажки, есть жертва

В Киеве за один вечер произошло два пожара в многоэтажках Деснянского района. Один человек погиб, сообщает Укринформ.

"Лишь за один вечер спасатели дважды ликвидировали пожары в квартирах, в результате одного из них один человек погиб, во втором случае два человека были спасены", - информировали в Главном управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве в Фейсбуке.

Первый вызов в Службу спасения поступил в 17:07. Сообщалось о пожаре на ул. Лифаря в Деснянском районе столицы. Возгорание возникло на кухне одной из квартир на 9 этаже 9-этажного жилого дома. В 17:32 пожар был ликвидирован на площади 4 кв. м.

"В ходе тушения и разведки из помещения были спасены и выведены на свежий воздух два человека. От медицинской помощи они отказались" , - отметили в ГСЧС.

Следующий вызов поступил в 17:48. Сообщалось о пожаре на ул. Кубанской Украины, в Деснянском районе. Пожар возник в одной из квартир на 4 этаже 9-этажного жилого дома.

В 18:12 пожар был локализован на площади 10 кв.м и в 18:16 – ликвидирован. В ходе тушения было обнаружено тело мужчины без признаков жизни.

В каждом случае на пожарах было задействовано по 3 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 16 человек личного состава. Причины и обстоятельства обоих случаев будут устанавливать правоохранители.