ЕС очень далеко продвинулся в обсуждении санкций против РФ - МИД

Европейский Союз далеко продвинулся в обсуждении санкций против России в случае военной операции против Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ICTV, сообщает Укринформ.

“2 недели назад в Брюсселе я только в буквальном смысле всех просто трусил и говорил: “Садитесь и разговаривайте о санкциях: конкретно, что, когда”. Это же серьезные вещи, и они нуждаются в согласовании по линии финансистов, потому что речь идет об очень конкретных инструментах” , - сказал Кулеба.

В частности, министр отметил продвижение в обсуждении в разговорах с партнерами в Риге и Стокгольме в начале декабря.

“Сейчас, когда я имею с теми же людьми разговоры уже в Риге, в Швеции, через 2 недели они продвинулись очень далеко в обсуждении этих санкций, то есть работа идет очень-очень высоким темпом и сейчас уже лучше трансатлантическое единство работает чем оно работало в 2014 году» , - подчеркнул глава украинской дипломатии.

Он отметил, что ранее призвал Соединенные Штаты в случае готовности применять более жесткие санкции независимо от Евросоюза.