ЕС очень далеко продвинулся в обсуждении санкций против РФ - МИД
Европейский Союз далеко продвинулся в обсуждении санкций против России в случае военной операции против Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ICTV, сообщает Укринформ.
“2 недели назад в Брюсселе я только в буквальном смысле всех просто трусил и говорил: “Садитесь и разговаривайте о санкциях: конкретно, что, когда”. Это же серьезные вещи, и они нуждаются в согласовании по линии финансистов, потому что речь идет об очень конкретных инструментах”, - сказал Кулеба.
В частности, министр отметил продвижение в обсуждении в разговорах с партнерами в Риге и Стокгольме в начале декабря.
“Сейчас, когда я имею с теми же людьми разговоры уже в Риге, в Швеции, через 2 недели они продвинулись очень далеко в обсуждении этих санкций, то есть работа идет очень-очень высоким темпом и сейчас уже лучше трансатлантическое единство работает чем оно работало в 2014 году», - подчеркнул глава украинской дипломатии.
Он отметил, что ранее призвал Соединенные Штаты в случае готовности применять более жесткие санкции независимо от Евросоюза.
“Когда я был в Вашингтоне, где мы проводили заседание Комиссии стратегического партнерства и подписали новую Хартию стратегического партнерства, я четко сказал американским коллегам: “Уважаемые коллеги, мы приветствуем координацию между вами и Европейским Союзом санкционной политики, но если вы будете готовы к более жестким действиям, а Европейский Союз не будет к ним готов, лучше применяйте свои санкции, чем снижать уровень давления ради этого трансатлантического единства”, - проинформировал Кулеба.