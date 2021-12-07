В Госдепе напомнили об "открытости дверей" в НАТО

Представитель Госдепа Соединенных Штатов Нед Прайс заявил, что Вашингтон считает верной политику "открытых дверей" в рамках НАТО, так как страны имеют право самоопределять свою внешнюю политику, сообщает Корреспондент.

"Мы, как и предыдущие администрации, давали ясно понять, что дверь НАТО открыта. И мы привержены политике "открытых дверей" , - сказал Прайс комментируя слова бывшего госсекретаря США Джеймса Бейкера, о том, что НАТО не будет расширяться на восток.

В этом контексте пресс-секретарь госдепа указал, что, в частности, у Украины есть "право самостоятельно выбирать курс своей внешней политики". Также он отметил, что НАТО - это оборонный союз, "оборонный по своей природе и ориентации".