На Программу медицинских гарантий добавили 33,8 млрд грн

На Программу медицинских гарантий в 2022 году выделили 157,3 млрд грн, что на 33,8 млрд грн больше, чем в 2021 году, сообщает Укринформ.

“Национальная служба здоровья работает для финансовой защищенности пациента от катастрофических расходов и его беспрепятственного доступа к качественной медицинской помощи. Тарифы в Программе медицинских гарантий-2022 будут увеличены в пределах средств, выделенных в государственном бюджете. +33,8 млрд в бюджете ПМГ-2022 позволят повысить тарифы по важнейшим направлениям оказания медицинской помощи. В особом фокусе – приоритетные направления стационарного лечения – инсульты, инфаркты, онкология. Это позволит больницам закупать необходимые качественные лекарства, улучшать условия пребывания пациента в больнице, создавать достойные условия труда для медицинских работников. Кроме того, в 2022 году программа "Доступные лекарства" расширится препаратами для лечения болезни Паркинсона, а также хронического обструктивного заболевания легких" , - сказала глава НСЗУ Наталия Гусак у Facebook.

Также в рамках бюджета Программы медицинских гарантий-2022 предусмотрено более 26 млрд грн на первичную медицинскую помощь, что на 6 млрд больше, чем в 2021 году. Более 8,3 млрд запланировано на лечение онкологических заболеваний, что на 4,8 млрд. больше, чем было в бюджете Программы медгарантий в этом году.

На лечение приоритетных сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе инфарктов и инсультов, предусмотрено 4,8 млрд грн. Это больше на 1,8 млрд по сравнению с 2021 годом. На возмещение инсулинов и лекарственных средств по программе "Доступные лекарства" в следующем году запланировано 4,6 млрд грн. В целом бюджет программы реимбурсации увеличится на 1,8 млрд грн.

В НСЗУ добавили, что при увеличении тарифов также будут повышаться требования к медицинским учреждениям.

В частности, требования усилятся к больницам, которые будут предоставлять приоритетные услуги. Для этого вводится новый показатель – минимальное количество предоставляемых услуг в течение 2021 года. Он будет вводиться для оказания медицинской помощи при инфаркте и инсульте, а также медицинской помощи при родах.

Минимальное количество оказанных услуг, которое позволяет заключить договор с НСЗУ: ​​150 родов в год, 100 пролеченных инсультов, 50 пролеченных инфарктов. Если медицинское учреждение редко оказывает определенную медицинскую помощь, то и медперсонал теряет необходимую практику и способность больницы оказывать качественное лечение по такому профилю вызывает сомнение. Национальная служба здоровья будет закупать медицинские услуги только в учреждениях, где пациенту смогут оказать качественную и медицинскую помощь.