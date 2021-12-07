Маск выступил против господдержки на покупку электрокаров
Основатель Tesla Илон Маск выступил против законопроекта США о государственной финансовой поддержке при покупке электромобилей. Об этом предприниматель заявил в интервью Wall Street Journal, сообщает Лента.Ру.
"Честно говоря, я бы свернул весь этот законопроект", — отметил миллиардер.
Он подчеркнул, что негативно относится к любым попыткам регулирования со стороны властей, поскольку государство должно играть роль «судьи, а не игрока на поле».
Американский законопроект был принят Палатой представителей. Он предполагает выделение налоговой субсидии в размере 12,5 тысячи долларов на покупку электромобилей, которые были созданы на заводах, являющихся членами профсоюзов и использующих аккумуляторы, изготовленные в США.
Tesla, в свою очередь, не состоит в профсоюзе, поэтому на покупку ее продукции будут распространяться гораздо меньшие льготы.