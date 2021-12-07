Зеленский обещал военным в следующем году решить жилищный вопрос

В следующем году все ветераны войны, которым необходимо собственное жилье, получат квартиры. Об этом в понедельник, 6 декабря, заявил президент Владимир Зеленский на торжественных мероприятиях по случаю 30-й годовщины Вооруженных сил Украины в Харькове, сообщает Корреспондент.

По словам главы государства, украинский народ гордится своими ветеранами, и в следующем году, впервые с 2014-го, "будет полностью закрыта очередь на квартиры для всех ветеранов войны на востоке".