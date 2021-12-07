Директор ЦРУ оценил "аппетит к риску" у Путина по Украине

Директор ЦРУ Уильям Бернс рассказал об «аппетите к риску» российского руководства в контексте Украины, сообщает Лента.Ру.

"Я бы никогда не стал недооценивать аппетит к риску президента Путина в вопросе Украины" , — заявил глава ЦРУ, добавив, что важно ответить на это и действиями по сдерживанию, и возможностью дипломатии, пишет Bloomberg.

6 декабря высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что Россия готова напасть на Украину с трех сторон. Он добавил, что Штаты не знают, принимал ли российский президент Владимир Путин решение о готовности «вторжения на Украину», однако считают, что Москва точно готовится к такому повороту событий.