США разработали санкции против РФ касательно обмена валют - Bloomberg

США и Европейский союз (ЕС) рассматривают возможность ввести санкции, которые предусматривают ограничения обмена валют, если Россия «нападет» на Украину. Об этом узнало Bloomberg от источников, знакомых с обсуждениями этого вопроса, сообщает Лента.Ру.

По информации агентства, ограничения могут затронуть крупнейшие банки РФ и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Кроме того, в числе наиболее вероятных ограничений может оказаться конвертация рублей в доллары и другие иностранные валюты, включая евро и фунты стерлингов.

Наиболее радикальным решением со стороны США и ЕС было бы запретить России доступ к системе финансовых платежей SWIFT, однако это бы нанесло ущерб рядовым гражданам, указывает Bloomberg.

"Поэтому чиновники более склонны преследовать способность России конвертировать рубли в доллары, евро или британские фунты" , — пишет агентство.

Как считают собеседники агентства, вопрос введения санкций против банков и РФПИ президент США Джо Байден может изложить своему российскому коллеге Владимиру Путину в ходе беседы, которая состоится 7 декабря.