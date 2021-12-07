Патрульные катера "Island" включили в состав ВМС Украины

В рамках празднования 30-летия Вооруженных Сил Украины 6 декабря в городе Одесса состоялась церемония включения в состав Военно-Морских сил Вооруженных Сил Украины патрульных катеров типа «Island», сообщает Укринформ.

Как информировала пресс-служба Минобороны, Министр обороны Украины Алексей Резников и командующий Военно-Морскими силами Вооруженных Сил Украины контрадмирал Алексей Неижпапа вручили памятные знаки включения в состав ВМС командиру патрульного катера «Сумы» капитан-лейтенанту Сергею Щербине.

Эти патрульные катера типа "Island" были предоставлены Соединенными Штатами Америки в рамках материально-технической помощи.

Також сертифікат на 12 легкоброньованих автомобілів Хаммер з рук Олексія Резнікова та контрадмірала Олексія Неїжпапі отримав тимчасово виконавець обов'язків командира 140 центру спеціального призначення, полковник Вадим Пастух.